Encuentran Muerto a Hombre Desaparecido Desde hace 11 Días en un Estanque en La Laguna

Un hombre de 55 años que era buscado desde hace 11 días en Coahuila, fue encontrado sin vida al interior de un estanque en el municipio de Tlahualilo, Durango.

El cuerpo de Jorge Enrique fue encontrado durante la tarde del miércoles 4 de febrero en el establo Laredo, en la localidad de Jauja. El hombre era originario del poblado La Virgen en Francisco I. Madero, Coahuila.

Localizan a Hombre Muerto Dentro de Estanque en Establo en Tlahualilo.

Familiares y amigos iniciaron la búsqueda después de que salió de su casa y nunca regresó. Acudieron al lugar del hallazgo ya que sabían que el hombre solía entrar a esa propiedad para recoger nuez. Al revisar uno de los estanques, lo encontraron sin vida.

De inmediato, familiares llamaron a los números de emergencias, 911 para reportar la situación. Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal quienes confirmaron el fallecimiento.

Encuentran a hombre muerto en alberca de casa en Torreón

Un hombre de 64 años falleció la tarde del 31 de enero, luego de ser localizado sin vida al interior de una casa en la colonia Ampliación La Rosita en Torreón. El cuerpo fue encontrado flotando en la alberca del domicilio.

Noticia relacionada: Encuentran a Adulto Mayor Muerto en Alberca de Casa en Torreón

Según el reporte, familiares acudieron a la casa y al no localizarlo de inmediato revisaron el patio, donde realizaron el hallazgo y solicitaron apoyo al 911. Autoridades confirmaron el deceso y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del caso, ordenando el traslado del cuerpo para la necropsia correspondiente.

Historias recomendadas: