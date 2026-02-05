Detienen en Saltillo a Presunto Homicida de Policía Buscado en Nuevo León

La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, informó a través de un comunicado, sobre la detención de un hombre que era buscado en Nuevo León por ser el presunto homicida de un policía.

Juan Alexis "N" de 29 años, quien también es buscado por el delito de secuestro, fue ubicado en un domicilio ubicado en la colonia Zaragoza en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

El hombre, originario del estado de Durango, fue entregado a las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León para que responda por la muerte de un agente de la Policía de Investigación.

Golpean a policías durante riña en colonia División del Norte en Torreón

El 30 de septiembre del 2025, tres personas fueron detenidas en Torreón luego de protagonizar una violenta riña en la colonia División del Norte. Los hechos ocurrieron cuando vecinos reportaron un pleito en las calles Pascual Orozco y Sor Juana Inés De la Cruz, cuando los policías llegaron al lugar, los policías intentaron calmar la situación pero el grupo se tornó agresivo y atacó a los agentes.

Dos agentes resultaron gravemente heridos durante el incidente, los agresores los derribaron al suelo y los golpearon con piedras, palos y herramientas de metal, dejándolos inconscientes.

Uno de los oficiales perdió dos dientes después del ataque, ante la gravedad de la agresión, se solicitó el apoyo de más unidades para controlar la situación.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público quien se encargó de determinar su situación legal. Se informó que los policías fueron trasladados a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

