Atacan a Hombre con Cuchillo en La Laguna; Lo Reportan Grave

Una agresión con arma blanca en Mapimí dejó como saldo a un hombre gravemente lesionado, la víctima identificada como Roberto Alejandro de 43 años, fue atacado la noche del miércoles 4 de febrero.

El lesionado llegó al Hospital Integral de Mapimí con cuatro heridas de arma punzocortante en el lado izquierdo del pecho. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio donde permanece en estado delicado.

Hombre es Atacado con Cuchillo en Mapimí; Lo Reportan Grave.

Según la versión recabada, el agresor se presentó en el lugar donde estaba Roberto y sin mediar palabras, lo golpeó para después sacar un cuchillo que tenía escondido y apuñalarlo en varias ocasiones. La Vicefiscalía de Durango Región Laguna mantiene un operativo para localizar y capturar al responsable de esta agresión.

Hombre presuntamente acuchilla a su hermano en Torreón

Un hecho de violencia familiar fue reportado la noche del 29 de enero en la colonia Miguel Hidalgo en Torreón, donde un hombre habría atacado con un arma blanca a su hermano y agredido físicamente a una menor de edad.

Noticia relacionada: Hombre Presuntamente Acuchilla a su Hermano y Golpea a Menor en Torreón

Elementos de emergencia y Policía Municipal acudieron al domicilio tras recibir el llamado de auxilio. Las personas lesionadas fueron trasladadas por sus propios medios a diferentes hospitales de la localidad.

Historias recomendadas: