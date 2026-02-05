Muere Hombre en Cruz Roja Después de Ser Encontrado Inconsciente por su Esposa en Saltillo

Un hombre de 35 años de edad, identificado como Emir “N”, fue declarado sin vida dentro de las instalaciones de la Cruz Roja, a donde fue trasladado desde su domicilio e ingresó sin signos vitales.

Muere Hombre en Cruz Roja Luego de Ser Encontrado Inconsciente en su Casa en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue encontrado dormido en su casa por su pareja, quien al no lograr despertarlo decidió llevarlo por sus propios medios a la Cruz Roja. A su arribo, personal médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 15 minutos, sin obtener resultados favorables.

Trascendió que el hombre se aplicaba inyecciones para adelgazar desde hace un par de meses, y que la última dosis le habría sido administrada la mañana del mismo día. Será la necropsia de ley la que determine las causas exactas del fallecimiento.

Muere bebé en estación de bomberos de Saltillo

Una bebé de dos meses murió la tarde del 22 de enero en Saltillo, luego de que sus padres la trasladaran de urgencia a la estación de Bomberos de la colonia Guayalera tras presentar una complicación médica en su domicilio. La menor, identificada como Lia “N”, habría sufrido un paro cardíaco.

Noticia relacionada: Bebé de Dos Meses Llega Sin Vida a Estación de Bomberos en Saltillo

A su llegada, los elementos realizaron maniobras de reanimación, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El sitio fue acordonado por la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado efectuó las diligencias correspondientes, ordenando el levantamiento del cuerpo para las investigaciones de ley.

Historias recomendadas: