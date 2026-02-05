Mujer Denuncia Negligencia en IMSS; Perdió a su Bebé por Presunta Falta de Atención en Coahuila

Una mujer embarazada identificada como Leslie “N” denunció una presunta negligencia médica en el Hospital de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Piedras Negras. De acuerdo con la denuncia, la afectada tenía 40 semanas de gestación y presuntamente no recibió atención médica en el momento oportuno.

La Fiscalía recibió el caso e inició las diligencias correspondientes. Además, se informó que se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que se trata de un hospital de carácter federal.

Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, señaló que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó las primeras actuaciones para determinar la procedencia legal de la denuncia. Agregó que el personal involucrado será citado a declarar con el fin de esclarecer los hechos, ya sea por el Ministerio Público Federal o por el fuero común.

Mujer da a luz en su casa en Piedras Negras

El viernes 30 de enero se generó una gran movilización de corporaciones de auxilio se generó en la ciudad de Piedras Negras, luego de que se reportara un parto en una casa ubicada sobre la calle Coronel Fructuoso García, después de que el esposo de una mujer llamada Diana solicitara apoyo a los números de emergencia, informando que su esposa se encontraba en pleno trabajo de parto.

Al arribar los paramédicos, constataron que la mujer ya había dado a luz dentro de su hogar por lo que procedieron a brindar atención médica tanto a la madre como a la recién nacida.

Tras la valoración inicial, se confirmó que la bebé se encontraba en buen estado de salud y no presentaba complicaciones aparentes. Posteriormente, la mujer y su bebé fueron trasladadas a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

