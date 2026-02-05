Sentencian a Mujer por Intentar Extorsionar al Alcalde de Piedras Negras

Ana Sofía "N" fue sentenciada a cinco años de prisión por intentar extorsionar al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez. La mujer fue detenida el año pasado en la colonia San José, junto a una célula criminal.

Un juez penal le dictó 5 años y 10 meses de cárcel por el delito de extorsión agravada. Las autoridades lograron comprobar que la mujer y la célula criminal operaban una red de venta de droga en Piedras Negras.

Además, el juez estableció una multa de más de 115 mil pesos como reparación del daño y la excluyó de condena condicional, de acuerdo al artículo 90 del código penal de Coahuila.

Los demás involucrados, identificados como José Antonio, Ernesto, Alonso, Armando y Juan Manuel, fueron vinculados a proceso el pasado 25 de junio. Fueron detenidos en posesión de droga y armas durante al menos cuatro cateos que realizó la Fiscalía en la colonia La Retama, Campo Verde y San José.

Intentan extorsionar a empleado de hospital en Gómez Palacio

Una movilización policiaca se registró la mañana del 26 de noviembre del 2025 en el centro de Gómez Palacio, luego de que un trabajador de un hospital privado recibiera una llamada en la que intentaron extorsionarlo.

Noticia relacionada: Intentan Extorsionar a Trabajador de Hospital en Gomez Palacio; Le Pidieron Abrir la Caja Fuerte

Según el reporte, el individuo le exigió que abriera una caja fuerte y entregara dinero, por lo que el empleado alertó a sus compañeros y se solicitó apoyo a las autoridades. Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un intento de extorsión, mientras que la Policía Estatal tomó conocimiento de los hechos.

