Accidente Vial Deja a Joven Sin Vida y Mujer Grave en Bulevar Diagonal Reforma en Torreón

La noche del pasado jueves 5 de febrero, un fatal accidente vial en la ciudad de Torreón cobró la vida de José Eliseo "N" de 23 años, y dejó a una mujer identificada como Lizeth “N” en estado crítico. El siniestro ocurrió en la intersección del bulevar Diagonal Reforma y la calle 35, alrededor de las 20:00 horas.

De acuerdo con los peritajes iniciales, una camioneta propiedad de una empresa privada realizó una maniobra de retorno sin la debida precaución, cortando la circulación a una motocicleta que avanzaba con preferencia hacia el bulevar Independencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) Coahuila acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria.

Muere Joven tras Accidente en Blvd. Diagonal Reforma en Torreón; Responsable Huyó del Lugar.

José Eliseo "N" falleció horas más tarde en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a una lesión severa en las cervicales. Su acompañante, una mujer de 21 años, permanece hospitalizada con pronóstico reservado, presentando fracturas en un brazo, pierna y tibia. Cabe señalar que el conductor de la camioneta se dio a la fuga, por lo que las autoridades continúan con la búsqueda del presunto responsable.

Arrollan a adulto mayor en bulevar Colosio en Saltillo

Una mujer de la tercera edad sufrió lesiones de gravedad luego de ser atropellada mientras se encontraba sobre el camellón del bulevar Colosio, en su cruce con el bulevar Eulalio Gutiérrez, al norte de Saltillo, donde pedía ayuda.

Noticia relacionada: Atropellan a Mujer de la Tercera Edad que Pedía Ayuda en Bulevar Colosio en Saltillo

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta perdió el control al intentar incorporarse al Colosio, lo que provocó el atropellamiento. La víctima presentó fracturas en una pierna y un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS. El joven conductor también fue llevado a un hospital y quedó detenido para responder por lo ocurrido.

Historias recomendadas: