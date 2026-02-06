Madre Encuentra a su Hijo Muerto al Intentar Despertarlo en Torreón

Un joven de 18 años fue encontrado sin vida por su madre la mañana de viernes 6 de febrero, cuando acudió a despertarlo para que iniciara sus actividades diarias, en la colonia Valle del Nazas, en Torreón. El fallecido fue identificado como Erick Leonardo "N".

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al notar que su hijo no despertaba, la madre realizó el llamado de emergencia al 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Se informó que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley.

Durante la tarde del viernes 30 de enero, autoridades encontraron sin vida a una mujer al interior de un casa ubicada sobre el bulevar Revolución en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El hallazgo fue reportado por su hermana, Magdalena, quien pidió apoyo de los servicios de emergencia tras varios días sin tener contacto con Paulina de 72 años. Al ingresar, se detectó un fuerte olor proveniente del interior, se informó que la mujer padecía una enfermedad, por lo que no se descartó que su muerte se debiera a causas naturales.

