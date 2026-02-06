Muere Hombre al Desvanecerse Sobre Bulevar Laguna Sur en Torreón

La noche de este viernes 6 de febrero, un hombre murió por causas naturales en la vía pública sobre el bulevar Laguna Sur en la colonia La Dalia en Torreón. De acuerdo con los primeros informes, el masculino, identificado como Felipe de Jesús, de 50 años de edad, se habría desvanecido sobre la carretera.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias iniciales en el sitio.

El cuerpo fue reconocido en el sitio por una prima y posteriormente fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar las causas exactas del deceso.

Muere mujer al sufrir presunto paro cardíaco en vía pública de Saltillo

Una mujer de 54 años, identificada como Juana María “N”, falleció al sufrir un presunto paro cardíaco durante la mañana del 3 de febrero cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Valle de Satélite en Saltillo. Vecinos del sector reportaron el hecho al número de emergencias 911 tras percatarse de lo ocurrido.

El incidente se registró alrededor de las 8:30 horas sobre la calle Ateneo Fuentes, en el cruce con Plaza de las Tres Culturas, donde la mujer se desvaneció de manera repentina mientras caminaba por la banqueta. Autoridades municipales acudieron al sitio y personal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias.

