Muere Hombre Luego de Sufrir Malestar y Provocar Accidente en Carretera Torreón-San Pedro

Durante la tarde este martes 7 de febrero del 2026 se registró un fuerte accidente en el ejido La Presa de Guadalupe, en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes , presuntamente, el hombre que perdió la vida comenzó a sentirse mal, por lo que perdió el control de su vehículo y se impactó contra una camioneta que circulaba sobre la carretera Torreón-San Pedro.

El conductor de la camioneta fue identificado como Fabián de 26 años, quien fue trasladado por bomberos a un hospital de la región para recibir atención médica inmediata.

Por su parte, el hombre descendió de su unidad y comentó a los testigos que no podía respirar, por lo que comenzaron a realizarle maniobras de RCP. Al arribar elementos de Protección Civil, continuaron con los esfuerzos; sin embargo, el hombre no resistió y falleció en el lugar.

El accidente fue atendido por elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil del Estado, Bomberos de Francisco I. Madero y paramédicos de la Cruz Roja Torreón.

Un joven de 23 años perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida luego de un accidente vial registrado la noche del 5 de febrero en la intersección del bulevar Diagonal Reforma y calle 35 en Torreón. El percance ocurrió cuando una camioneta realizó un retorno sin precaución y se atravesó al paso de una motocicleta que tenía preferencia de circulación.

Paramédicos trasladaron a las víctimas a un hospital, donde el conductor de la motocicleta falleció horas después a causa de una lesión cervical, mientras que su acompañante permanece internada con múltiples fracturas y pronóstico reservado. El conductor de la camioneta huyó del lugar después del accidente.

