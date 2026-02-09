Pareja Muere Luego de Chocar Contra Puente en Saltillo

Durante la madrugada del sábado 7 de febrero, una pareja de novios murió luego de chocar la camioneta en la que viajaban contra la parte baja de un puente, en la intersección de los bulevares Eulalio Gutiérrez y Valdés Sánchez en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría sido provocado por el exceso de velocidad y el presunto estado de ebriedad del conductor, lo que ocasionó que el vehículo se impactara contra uno de los pilares de concreto del paso a desnivel, provocando la muerte de un hombre y una mujer.

En el percance, una de las víctimas quedó atrapada dentro de la camioneta, mientras que la otra salió expulsada del vehículo tras el fuerte impacto, quedando sobre la superficie de rodamiento a varios metros de la unidad.

Atropellan a adulta mayor en cruce de Colosio y Eulalio Gutiérrez en Saltillo

Una mujer de la tercera edad sufrió lesiones de gravedad luego de ser atropellada mientras se encontraba sobre el camellón en la intersección de los bulevares Colosio y Eulalio Gutiérrez, al norte de Saltillo, donde pedía ayuda a los automovilistas.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta perdió el control al intentar incorporarse a Colosio, impactando a la víctima, quien presentó fracturas en una pierna y un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital. El joven conductor también recibió atención médica por lesiones menores y permaneció detenido para deslindar responsabilidades.

