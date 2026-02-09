Conductor Abandona a sus Amigos Luego de Provocar Accidente en Torreón

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes 9 de febrero en la avenida Juárez y calle Torre de Pisa en residencial Las Torres II en la ciudad de Torreón.

Un usuario reportó el accidente al 911, minutos antes de las 7:00 horas, indicando que el conductor responsable se encontraba en estado de ebriedad y que había huido del lugar dejando abandonados a unos amigos.

El taxi afectado, resultó con daños y los ocupantes resultaron lesionados. Se solicitó una unidad para atender el incidente para brindar asistencia a los heridos. Posteriormente, se implementó un operativo dentro de la colonia para dar con el presunto responsable.

Menor muere tras accidente en carretera a Jiménez

Durante la noche del 7 de febrero, un accidente de motocicleta en la carretera a Jiménez en Gómez Palacio, dejó como saldo la muerte de un menor de 14 años y a otro adolescente de 16 años con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los reportes, ambos viajaban sin casco cuando ocurrió el percance. Paramédicos confirmaron el fallecimiento del menor, identificado como Daniel “N”, y trasladaron al joven herido a un hospital. Autoridades ministeriales tomaron conocimiento de los hechos y el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

