Menor Sufre Traumatismo Craneoncefálico al Ser Atacado con Piedras en Torreón; Se Reporta Grave

La noche de este domingo 8 de febrero se registró una riña entre las calles Cuitláhuac y calzada Moctezuma en la colonia San Marcos en la ciudad de Torreón. Mediante videos de cámaras de seguridad se observa como un grupo lanzaron piedras a unos motociclistas que circulaban por la zona, dejando gravemente herido a un joven.

El joven, identificado como José "N" de 16 años quedó tendido sobre y el piso y comenzó a presentar convulsiones. El adolescente fue trasladado a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro social, lugar donde se encuentra entubado y con traumatismo craneoencefálico, y su estado de salud se reporta como crítico.

Se informó que hasta el momento no se han reportado personas detenidas luego del incidente, se hizo un llamado a la ciudadanía para reportas estos hechos a Seguridad Pública al 87 17 29 00 99.

Atacan con piedras a niño en colonia Veredas La Paz en Torreón

Un niño de 12 años resultó lesionado luego de ser atacado con piedras por un grupo de adolescentes en la colonia Veredas La Paz al norte de Torreón. El hecho se registró la noche del 3 de febrero, cuando el menor regresaba a su casa.

Noticia relacionada: Niño es Atacado con Piedras por Adolescentes Cuando Regresaba a su Casa en Torreón

El menor presentó heridas en el rostro y sangrado, por lo que vecinos solicitaron apoyo médico. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención, mientras autoridades iniciaron las investigaciones para ubicar a los responsables

Historias recomendadas: