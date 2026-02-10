Muere Joven de 19 Años en Accidente Volcadura en Acuña

La Fiscalía General de Justicia de la delegación de Acuña confirmó el fallecimiento de una joven de 19 años quien perdió la vida la mañana de este martes 10 de febrero tras un accidente volcadura en el cruce de la carretera Santa Eulalia y Corintios en la ciudad fronteriza.

Se informó que en el percance se vio involucrado un vehículo, el cuál terminó volcado tras el impacto. El conductor ha sido identificado como Gustavo "N" de 19 años edad, quien murió en el lugar del accidente.

Cuerpos de auxilio así como policías de los tres órdenes de gobierno se hicieron presentes en la escenas del accidente, agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo mientras se conduce una investigación.

Choque en la carretera a Jiménez deja un Adolescente sin vida

Un accidente de motocicleta ocurrido la noche del 7 de febrero en la carretera a Jiménez en Gómez Palacio, dejó como saldo un menor de 14 años fallecido y a otro adolescente de 16 años con lesiones de gravedad.

Paramédicos confirmaron en el lugar la muerte del conductor, identificado como Daniel “N”, mientras que el acompañante fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) y personal de la Vicefiscalía realizaron las diligencias correspondientes.

