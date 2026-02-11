Detienen a Hombre por Arrastrar a Perro con su Motocicleta en Durango

Un hombre fue detenido en el municipio de Nombre de Dios, Durango luego de ser sorprendido arrastrando a un perro husky desde su motocicleta. El animal sangraba de sus patas y presentaba heridas que tardarán quince días en sanar según el reporte veterinario.

José "N" de 27 años fue interceptado por policías del operativo dragón en el entronque Santa Martha. El sujeto alegó que le habían regalado al perro momentos antes del incidente.

Se informó que el agresor enfrentará cargos por maltrato animal ante el juez cívico. El perro fue rescatado y recibe atención médica para recuperarse de las lesiones que le provocaron.

Envenenan a perros en ejidos Transporte y San Ramón en Gómez Palacio

Al menos 26 perros murieron envenenados en comunidades rurales de Gómez Palacio, luego de que se detectara la presunta colocación intencional de cebos con sustancias tóxicas en los ejidos Transporte y San Ramón. Vecinos señalaron que varios de los animales eran cuidados por habitantes de la zona, lo que generó indignación entre la población.

Autoridades municipales acudieron al lugar y recordaron que el maltrato animal constituye un delito, por lo que debe denunciarse formalmente. El Ayuntamiento informó que se reforzó la vigilancia y los patrullajes en el sector, mientras se trabajaba en la identificación de los responsables para que sean sancionados conforme a la ley.

