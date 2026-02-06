Envenenan a 26 Perros en Gómez Palacio, Durango; Autoridades Investigan

En Gómez Palacio, al menos 26 perros murieron envenenados en los ejidos Transporte y San Ramón, luego de que presuntamente fueran colocados de manera intencional cebos con sustancias tóxicas en la zona.

De acuerdo con los vecinos, la mayoría de los animales eran mascotas comunitarias que recibían cuidado y alimento por parte de los habitantes. Los afectados manifestaron su preocupación, ya que además de tratarse de un acto de maltrato animal, la presencia de veneno representa un riesgo para la salud de las personas, especialmente de niños y otros animales.

Al lugar acudió el Director de Salud Municipal, Luis Bañuelos Garza, quien dialogó con los habitantes y confirmó que el maltrato animal es un delito, por lo que debe ser denunciado ante las autoridades correspondientes.

El Ayuntamiento de Gómez Palacio informó que Control y Bienestar Animal reforzará la vigilancia en los ejidos, mientras que Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) incrementará los patrullajes para prevenir que se repitan este tipo de hechos.

Las autoridades municipales señalaron que ya se trabaja en la identificación de los responsables, con el objetivo de que sean sancionados conforme a la ley.

¿Cómo denunciar el maltrato animal?

El maltrato animal es considerado un delito en los estados de Durango y Coahuila, por lo que las autoridades piden a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad, abandono o negligencia contra animales.

En Durango, las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través del 089, mediante el C5, o de forma directa ante la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con la legislación vigente, este delito puede ser sancionado con penas de prisión que van desde algunos meses hasta seis años, dependiendo de la gravedad de los hechos y si el maltrato ocasionó lesiones graves o la muerte del animal.

Por su parte, en Coahuila, los casos de maltrato animal pueden denunciarse ante la FGE o autoridades competentes en Protección Animal. El Código Penal estatal establece penas de uno a seis años de prisión, además de sanciones económicas y el aseguramiento de los animales.

