Perra Sufre Grave Herida en el Cráneo al Ser Acuchillada al Oriente de Torreón

Una perra de aproximadamente tres años fue víctima de un ataque con arma punzocortante en la zona oriente de Torreón. El cuchillo penetró a un lado del globo ocular, causando una herida grave en el cráneo del animal.

La unidad canina de la policía trasladó a la perra a una clínica veterinaria de la ciudad donde recibió atención médica de urgencia. Los veterinarios lograron estabilizar al anima y decidieron no retirar el ojo para intentar salvar su visión.

Su pronóstico es reservado y su recuperación tomará entre siete y quince días. El oficial López, encargado de la unidad canina confirmó que se reciben entre ocho y diez reportes semanales de maltrato animal en la zona.

La Dirección de Seguridad Pública ya investiga el caso para dar con los responsables de este ataque que ocurrió durante la madrugada. A través de redes sociales, diversas personas han mostrado interés para adoptar a la perrita. Las autoridades mantienen patrullajes constantes en la zona para prevenir más casos de maltrato animal.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Lerdo rescataron a un perro que cayó al interior de una alcantarilla en la colonia José Revueltas, luego de que vecinos reportaron al animal atrapado en un registro de drenaje abierto.

De acuerdo con la información, la tapa de la alcantarilla había sido retirada previamente, lo que provocó que el perro cayera. Tras el reporte al 911, los rescatistas acudieron al sitio y lograron extraer al animal sin que presentara lesiones de consideración.

