Detienen a Presunto Feminicida de Mujer Localizada Dentro de Tambo en Gómez Palacio

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó sobre la detención de Roberto Luciano “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio cometido en agravio de Karen Salazar de 30 años de edad, ocurrido en el municipio de Gómez Palacio.

La víctima fue localizada sin vida dentro de un tambo en un predio baldío de Gómez Palacio

De acuerdo con las investigaciones, la víctima falleció a consecuencia de un shock hipovolémico derivado de diversas heridas producidas por arma blanca. Los hechos se registraron durante la madrugada del 30 de enero, cuando la mujer se encontraba en compañía de Roberto "N" en un predio baldío del fraccionamiento Cerradas Miravalle.

En ese sitio, ambos habrían sostenido una discusión por problemas personales, momento en el que el presunto agresor sacó un arma blanca y atacó a Karen Salazar en repetidas ocasiones, provocándole lesiones que le causaron la muerte.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado metros adelante, donde fue depositado dentro de un tambo de plástico, el cual fue cubierto con trozos de block y un colchón.

El hallazgo fue realizado por una mujer presuntamente dedicada a la recolección de basura, quien alertó a las autoridades al encontrar el cuerpo. Al lugar acudieron corporaciones municipales, estatales y federales.

Roberto “N” fue puesto a disposición del juez y permanece recluido en el Centro de Reinserción Social Número Uno, en espera de su primera audiencia de formulación de imputación.

