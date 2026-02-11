Trabajador Sufre Quemaduras al Electrocutarse con Cables de Alta Tensión en Torreón

Un trabajador de la construcción resultó con lesiones y quemaduras luego de recibir una descarga eléctrica con cables de alta tensión. El joven de 26 años identificado como Chiristian Hernández se encontraba laborando en una obra localizada sobre la calle Carmen Pámanes esquina con Amador Cárdenas cuando debido a la cercanía con los cables se electrocutó.

Fueron sus compañeros de trabajo los que reportaron el accidente al sistema de emergencias 911 solicitando la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja. Paramédicos arribaron al lugar así como elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes realizaron las maniobras para bajar al trabajador del segundo piso.

Trasladan al Hospital a Joven tras Electrocutarse con Cables de Alta Tensión en Torreón.

Según los reportes médicos, el joven sufrió heridas en el rostro y extremidades por el ingreso de la corriente eléctrica en su cuerpo. Luego de ser estabilizado, el trabajador fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

Un trabajador de la construcción perdió la vida la tarde del 28 de enero en la colonia Ampliación Zaragoza Sur en Torreón, luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en el techo de una casa.

Tras el incidente, sus compañeros intentaron trasladarlo de emergencia en un vehículo particular, pero falleció antes de recibir atención médica. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, mientras autoridades acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

