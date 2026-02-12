Muere Ciclista de la Tercera Edad Después de Chocar Contra Motociclista en Torreón

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó sobre el fallecimiento de Cecilio Mena de 75 años, luego de permanecer hospitalizado en la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras un accidente en su motocicleta.

El hoy occiso se encontraba circulando abordo de su bicicleta sobre la calle Comonfort y Prolongación General Raúl Madero en la colonia Luis Echeverría en la ciudad de Torreón.

El accidente ocurrió cuando una motocicleta le cerró el paso y lo impactó, provocando que el ciclista derrapara sobre la vialidad. En el lugar del accidente se procedió a la detención del motociclista, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El cuerpo del adulto mayor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley. Este sería la quinta víctima por accidente vial en lo que va del 2026.

Muere hombre luego de provocar accidente en Francisco I. Madero

Un fuerte accidente se registró la tarde del 7 de febrero en el ejido La Presa de Guadalupe, en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, donde un conductor perdió la vida tras un choque ocurrido sobre la carretera Torreón–San Pedro.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sufrido un malestar antes de perder el control de su vehículo e impactarse contra una camioneta, cuyo conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. A pesar de los intentos de auxilio por parte de testigos y cuerpos de emergencia, el automovilista falleció en el lugar.

