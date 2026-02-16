Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina Febrero 2026: Lista Completa de Depósitos por Día

El momento que muchas familia por fin llegó, pues Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de febrero 2026 por letra y para que nadie se quede sin recibir su dinero, acá te damos las fechas en que habrá pago y los beneficiarios que van a cobrar su apoyo económico este mes.

El pago de Beca Rita Cetina del bimestre enero-febrero 2026 era esperado por muchos, sobre todo cuando se dio a conocer la lista de alumnos que van a recibir un pago triple, por eso en una nota ya te dijimos quiénes cobran primero dicho apoyo económico Bienestar y cómo checar si ya cayó tu depósito en el buscador de estatus.

Video: ¿Cómo Consultar los Depósitos de la Beca Rita Cetina?

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en febrero 2026?

De acuerdo con el calendario de la Beca Rita Cetina Gutiérrez de febrero 2026 que dio a conocer Julio León, el pago para alumnos de secundaria inicia este lunes 16 de febrero 2026 y va a terminar hasta el próximo día 27 del mismo mes.

Nota relacionada: Anuncian Fechas Oficiales del Registro de Beca Rita Cetina Primaria 2026: Cuándo es y Requisitos

Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina febrero 2026: Fechas de depósito por letra

De acuerdo con las fechas de pago de dicha Beca Bienestar, durante lo que queda del mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para estudiantes de escuelas públicas. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letras A, B: Lunes 16 de febrero 2026.

Letra C: Martes 17 de febrero 2026.

Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero 2026.

Letra G: Jueves 19 de febrero 2026.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.

Letra M: Lunes 23 de febrero 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero 2026.

Letras R: Miércoles 25 de febrero 2026.

Letra S: Jueves 26 de febrero 2026

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026.

Nota relacionada: Formato de Renuncia Voluntaria Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo Se Llena y Quiénes lo Deben Firmar?

¿Cuánto dan de Beca Rita Cetina 2026?

Para todo este año, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina secundaria recibirán un pago bimestral de 1,900 pesos, más 700 pesos por cada hijo extra que haya en la familia y curse el mismo nivel escolar.

Video: Confirman Nuevo Caso de Sarampión en Centro Escolar de Puebla

Historias recomendadas: