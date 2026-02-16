Inicia Registro a la Beca Benito Juárez para Prepa: Fechas y Requisitos Inscripción Febrero 2026

Atención, estudiantes. La Beca Benito Juárez abre un nuevo periodo de registro en febrero para alumnos de Educación Media Superior inscritos en prepas públicas en modalidad escolarizada o mixta. Y en N+ te decimos las fechas exactas de inscripción, así como los requisitos para hacer el proceso en línea.

Recuerda que la Beca Benito Juárez entrega mil 900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar y por un máximo de 40 meses, siempre que continúes inscrito a la Prepa o Bachillerato.

De hecho, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) actualizó información sobre el pago a los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, toda vez que en febrero no han recibido el depósito del primer bimestre de 2026.

Hay que recordar que este lunes inició el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de Secundaria, por lo que ya te dimos a conocer la lista completa de letras que reciben depósito por día.

Video: Beca Rita Cetina. Cuando Inicia el Registro para Estudiantes de Primaria en Coahuila

Fechas para hacer registro a Beca Benito Juárez en Febrero 2026

Por lo que si aún no estás inscrito a este apoyo económico, vale la pena que conozcas qué días estará abierto el registro para la Beca Benito Juárez. Del lunes 16 al viernes 27 de febrero de 2026 deberán hacer su solicitud en línea.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) enfatizó que si ya cuentas con el beneficio de la Beca Benito Juárez, no es necesario que te registres nuevamente. Tu pago llegará de manera periódica en la Tarjeta del Bienestar que te fue entregada.

¿Cómo registrarse a la Beca Benito Juárez?

Ahora bien, si eres estudiante de educación media superior en alguna escuela pública, debes seguir el siguiente proceso para inscribirte al apoyo económico:

Entra a la página www.becabenitojuarez.gob.mx Inicia sesión con tu cuenta Llave MX (de estudiante) Da clic en "Iniciar Registro" Ingresa la Clave de Centro de Trabajo de tu escuela (CCT) Ingresa Turno, Periodo y Grado Ingresa tu dirección y adjunta un comprobante de domicilio (en formato PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 3 MB) Lee y acepta el Aviso de Privacidad Da clic en Siguiente

Si eres menor de edad, ten en cuenta que también debes agregar los datos de tu padre, madre o tutor. Por lo que te pedirán la siguiente información:

CURP de tu padre, madre o tutor (certificado)

Da clic en "No Soy un Robot"

Da clic en "Confirmar CURP"

Sube una identificación oficial

Ingresa el número celular y correo electrónico de padre madre o tutor

Selecciona el parentesco que tiene contigo

En ambos casos el paso siguiente es dar clic en la opción "Finalizar Registro".

Historia Recomendada Registro Beca PILARES Bienestar 2026: ¿Cómo Aplicar al Apoyo de 10 Mil Pesos? Link y Requisitos

¿Qué hacer si aún no tienes cuenta Llave MX? Así creas una

Si aún no cuentas con una cuenta Llave MX, no te preocupes sólo debes seguir los siguientes pasos para poder registrarte al apoyo económico de 1,900 pesos.

Da clic en Crear Cuenta Agrega tu CURP Escribe datos de tu dirección, incluidos código postal Ingresa un número de celular y correo electrónico Crea la contraseña para tu cuenta Llave MX (debe tener al menos 8 caracteres: una mayúscula, una minúscula y un número)

Es muy importante que verifiques que tanto tu CURP, como la de tu padre, madre o tutor esté certificada, de lo contrario debes acudir a realizar el trámite en el Registro Civil más cercano.

En caso de tener dudas sobre cómo hacer el registro de tu cuenta Llave MX, puedes acercarte al Centro de Atención para el Bienestar (CABI), al llamar al número 079.

Video: Beca Benito Juárez Redujo Deserción Escolar en Bachillerato: Sheinbaum

Historias Recomendadas