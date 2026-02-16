¿A Qué Hora Depositan la Beca Rita Cetina en Febrero 2026? Inicio de Pagos

Pasaron varios días pero al fin salió el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de febrero 2026 y si eres beneficiario de continuidad, acá te decimos a qué hora depositan el apoyo económico a los alumnos de secundaria y los días en que habrá pago por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

Desde que inició el mes y no se dio a conocer el calendario de pagos, en una nota te contamos qué pasó con las fechas de pago Bienestar de febrero 2026 y el día en que darán inicio los depósitos, esto de acuerdo con información oficial brindada por Julio León, titular de la CNBB.

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina febrero 2026?

El primer pago del año de la Beca Rita cae del 16 al 27 de febrero 2026. Durante todos esos días la CNBB hará la dispersión del apoyo por orden alfabético, según la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. Bajo ese formato, las fechas de pago son las siguientes:

Letras A, B: Lunes 16 de febrero 2026.

Letra C: Martes 17 de febrero 2026.

Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero 2026.

Letra G: Jueves 19 de febrero 2026.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.

Letra M: Lunes 23 de febrero 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero 2026.

Letras R: Miércoles 25 de febrero 2026.

Letra S: Jueves 26 de febrero 2026

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026.

¿A qué hora depositan la Beca Rita Cetina en febrero 2025?

Desde el inicio de los pagos y hasta el último día de depósito, los padres de familia y estudiantes de secundaria van a recibir su pago, en la fecha que les corresponde según su apellido, alrededor del mediodía y en el transcurso del día, es decir de las 12:00 horas en adelante.

Durante todo ese lapso del día los beneficiarios de la Beca Rita Cetina van a cobrar su pago bimestral de 1,900 pesos por familia, más los 700 pesos por cada hijo extra que hay en el hogar y también forme parte del apoyo.

