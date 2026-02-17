Sarampión en México: Estados Afectados con Más Contagios y Muertes en Febrero 17 de 2026
En las últimas horas, la Secretaría de Salud confirmó que hay 9 mil 850 casos en los 32 estados distribuidos en 354 municipios y que aumentó a 31 la cifra de muertos por la enfermedad
Los casos de sarampión siguen aumentando en México. La Secretaría de Salud informó el martes 17 de febrero de 2026 que hasta el 16 de febrero de 2026 se confirmaron 9 mil 850 casos acumulados de sarampión en los 32 estados y 354 municipios del país, y un incremento a 31 el número de muertes, esto representa un aumento de 372 casos en 72 horas, comparado con las cifras oficiales del reporte del 13 de febrero de 2026.
Video relacionado: Jalisco, Chiapas, Sinaloa y Colima Tienen la Mayor Incidencia de Casos de Sarampión en México
- Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años, con mil 434 casos
- Le sigue el grupo de 5 a 9 años con 1, 204 casos
- Y de 25 a 29 años con 1,094 casos
- La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 54. 12 casos por cada 100,000 habitantes
Mapa de Contagios de Sarampión en México
La Secretaría de Salud difundió la lista completa de casos de sarampión confirmados acumulados entre el 2025 y 2026.
Chihuahua: 4 mil 508 casos
Jalisco: 2, 659 casos (en 72 horas aumentaron 230 casos)
Chiapas: 557 casos
Michoacán: 319 casos
Guerrero: 286 casos
Sinaloa: 258 casos
Ciudad de México: 286 casos
Sonora: 175 casos
Colima: 95 casos
Coahuila: 57 casos
Durango: 94 casos
Estado de México: 97 casos
Baja California: 36 casos
Morelos: 33 casos
Tabasco: 52 casos
Zacatecas: 22 casos
Nayarit: 37 casos
Querétaro: 25 casos
Puebla: 78 casos
Campeche: 14 casos
Oaxaca: 17 casos
Tamaulipas: 12 casos
San Luis Potosí: 10 casos
Tlaxcala: 21 casos
Baja California Sur: 9 casos
Hidalgo: 9 casos
Aguascalientes: 8 casos
Veracruz: 30 casos
Nuevo León: 20 casos
Estos son los estados con más defunciones por sarampión en México
En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con 2 decesos, Sonora y Durango con 1 caso cada estado.
En tanto, en lo que va de 2026: en Jalisco una muerte, Michoacán hay una muerte, en Tlaxcala otra pérdida de la vida por la enfermedad, en la Ciudad de México se confirmó el primer deceso, un fallecimiento en Chiapas y otro más en Durango.
- Chihuahua, 21 muertes
- Jalisco, 3 muertes
- Durango, 2 muertes
- Sonora, 1 muerte
- Michoacán, 1 muerte
- Tlaxcala, 1 muerte
- CDMX, 1 muerte
- Chiapas, 1 muerte
Edomex establece uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas
Para evitar la propagación del virus de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México estableció el uso obligatorio del cubrebocas en los planteles de todos los niveles escolares.
La medida aplica tanto para estudiantes como para directivos y profesores. Además, se recomienda mantener los salones ventilados, promover el lavado constante de manos y tener las áreas de mayor uso limpias, como pueden ser escritorios, mesas o utensilios de uso común.
Jornada gratis de vacunación contra sarampión en la CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habló sobre la jornada de vacunación contra el sarampión en la capital. En conferencia de prensa, dijo que su administración trabaja incansablemente para garantizar la aplicación de la vacuna a la mayor parte de la población, de manera universal y gratuita.
¿Cómo es la campaña de vacunación en CDMX?
Autoridades de la Ciudad de México implementan una campaña masiva de vacunación a través de brigadas en módulos fijos e itinerantes. El personal de salud instaló 50 puestos estratégicos en parques, plazas y diversas estaciones del metro para acercar las vacunas a la ciudadanía.
- Los módulos operarán desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, donde se aplican diariamente entre 200 y 300 vacunas.
CDMX prevé alcanzar en marzo inmunidad comunitaria contra el sarampión
El Gobierno de Ciudad de México anunció que más de 1 millón de personas han recibido la vacuna contra el sarampión, por lo que la capital mexicana prevé alcanzar la inmunidad comunitaria el próximo mes de marzo, esto ante el actual brote de la enfermedad que sufre el país.
- Se explicó que el objetivo es alcanzar 95% de inmunidad comunitaria dentro de un mes, cuando calcula que más de 1.6 millones de personas se habrán vacunado contra el sarampión para prevenir los contagios.
Con información de N+
