Aumenta Cifra de Muertos por Sarampión en México: ¿Cuántas Personas Han Fallecido por el Brote?

La Secretaría de Salud actualizó la cifra de muertos por el brote de sarampión en México; aquí te informamos cuál es el balance hasta el corte del 16 de febrero de 2026.

De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México, de la Secretaría de Salud, van 31 personas muertas por el brote de sarampión, que ya lleva 1 año en el país, desde su inicio en Chihuahua, en febrero de 2025.

De los 31 fallecimientos confirmados, 21 se han registrado en Chihuahua y los demás, en los siguientes 7 estados de la República mexicana:

Jalisco: 3

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 1

Chiapas: 1

Datos del sarampión en México

Suman 9,850 casos confirmados de sarampión en el país.

El grupo con mayor número de casos es de niños de 1 a 4 años de edad, con 1,434 casos.

Mientras que en el grupo de 5 a 9 años de edad, van 1,204 casos.

En las personas de 25 a 29 años de edad, se han registrado 1,094 casos.

La tasa de incidencia más elevada se registra en menores de 1 año de edad, con 54.12 casos por cada 100,000 habitantes.

