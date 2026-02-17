¿Mujeres Embarazadas se Pueden Vacunar contra Sarampión?

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud (SSa) mantiene una intensa campaña de vacunación contra el sarampión, por lo que explicó si las mujeres embarazadas se pueden inmunizar contra el virus.

En conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ramiro López, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de México, explicó que hay cierta transmisión del sarampión a través del cordón umbilical, aunque al hacerlo tuvo una confusión.

Hay de alguna manera cierta transmisión a través del cordón umbilical y por eso se recomiendan no embarazarse. No, no, esto va a ser viral.

"Se va a hacer viral esto", dijo Ramiro López, subsecretario de políticas de salud y bienestar poblacional de México, porque se equivocó y recomendó no embarazarse para evitar el sarampión, pero después rectificó. pic.twitter.com/RNyxquUbLb — NMás (@nmas) February 17, 2026

Aunque el funcionario se equivocó al decir que por eso se recomienda no embarazarse, rectificó y aclaró que lo que quiso decir es que por eso se recomienda no aplicar la vacuna a las mujeres embarazadas.

Noticia relacionada: Brote de Sarampión: Lista de los 11 Estados con Mayor Número de Casos; Suman 29 Muertos.

Vacuna contra el sarampión

La SSa informó que la vacunación contra el sarampión está dirigida prioritariamente a los siguientes grupos poblacionales:

Niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP.

Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.

Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”.

Rezagados de 2 a 9 años.

Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar