Brote de Sarampión: Lista de los 11 Estados con Mayor Número de Casos; Suman 29 Muertos

El Gobierno de México informó hoy, 17 de febrero de 2026, sobre el brote de sarampión en el país; de acuerdo con los datos, suman 29 personas muertas y 9,487 casos, concentrados principalmente en 11 estados de la República mexicana.

En la conferencia mañanera de este martes, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, dijo que los 11 estados que concentran el mayor número de casos de sarampión son los siguientes:

Jalisco Colima Chiapas Sinaloa Durango Ciudad de México Nayarit Tabasco Sonora Tlaxcala Puebla

Eduardo Clark explicó que esta semana se agregaron a la estrategia universal de vacunación contra el sarampión los estados de Sonora, Puebla, Tlaxcala y Durango, “porque hemos visto algún incremento de casos, mayor al que teníamos, y queremos sumarlos para que, proactivamente, podamos atender más rápido y evitar que esos casos crezcan de manera importante”.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, informó que, entre 2025 y 2026, se han acumulado 9,487 casos de sarampión en el país.

Suman 29 muertos por sarampión en México

El funcionario informó que hasta el corte del 16 de febrero de 2026, se han registrado 29 fallecimientos por sarampión, de las cuales, 21 ocurrieron en Chihuahua y el resto, en otras entidades federativas.

Clarck apuntó que las 29 defunciones “no representan muertes que han ocurrido en los 3, 4, 5 días”, pues “cuando una persona muere y existe sospecha de sarampión, “inicia un proceso largo auditado, además por expertos externos, para validar que ese caso efectivamente haya sido un caso de muerte por sarampión”.

Por esa razón, la defunción 29 no ocurrió en los últimos días, subrayó el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.

