Incendio en Nezahualcóyotl Hoy: Humo Llega hasta CDMX en Plena Contingencia Ambiental

Este martes 17 de febrero de 2026, el Valle de México amaneció con un fuerte incendio de pastizales en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, lo que ha generado enormes columnas de humo en plena contingencia ambiental.

En redes sociales, los usuarios reportaron el intenso olor a quemado y señalaron que la columna de humo era visible desde varios puntos del Edomex, así como como las alcaldías Gustavo A. Madero (GAM), Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Incendio de pastizales

El incendio se registró desde las primeras horas de este martes en la parte del Bordo de Xochiaca y la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios, en la zona del Lago de Texcoco.

En ese punto, el fuego comenzó a consumir pastizal así como la basura acumulada en el perímetro, y las llamas siguieron extendiénse.

Las enormes y densas columnas de humo negro se dirigieron a la zona oriente de la Ciudad de México, mientras que en los alrededores las calles quedaron completamente sin visibilidad.

Contingencia ambiental

La situación ocurre en plena contingencia ambiental atmosférica, que hoy continúa por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Anoche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que mantiene la Fase I de contingencia ambiental, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Y es que según el pronóstico meteorológico, este martes el sistema anticiclónico continuará generando estabilidad atmosférica sobre la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además, dominará cielo despejado, alta radiación solar y habrá temperatura máxima de hasta 27 grados Celsius. Mientras que el viento seguirá siendo débil hasta media tarde.

Por esas condiciones meteorológicas, la CAMe pronosticó que las concentraciones de ozono llegarán al rango de Muy Mala calidad del aire, de acuerdo con el Índice Aire y Salud.

