CAMe Mantiene Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este 16 de Febrero en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México hoy, 16 de febrero de 2026.

Por ello, también sigue el Doble Hoy No Circula este lunes, con la finalidad de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

De acuerdo con la CAMe, se prevé que el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera genere sobre el centro del país: estabilidad atmosférica fuerte, viento débil, cielo despejado y con ello alto ingreso de radiación solar.

Además, la temperatura incrementará rápidamente en horas del día, alcanzando la máxima entre los 27 y 28 Celsius, lo que generará un ambiente caluroso.

Esas condiciones serán desfavorables para la dispersión de los contaminantes, lo que ocasionará la formación y acumulación de ozono.

Para hoy, pronosticó calidad de aire de Mala a Muy Mala.

¿Qué autos no circulan hoy?

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9 Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6 Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

¿Cómo cuidarte en una contingencia ambiental?

Debido a los altos niveles de contaminación, las autoridades ambientales piden a la población seguir estas recomendaciones:

Evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas

Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Recomendaciones para la reducción de emisiones

Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado

Usar el transporte público o compartir el automóvil

Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes

Preferir los viajes en bicicleta o caminando

Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes

