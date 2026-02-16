¿Aplican Doble No Circula Mañana 17 de Febrero 2026 por Contingencia en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, y acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana 17 de febrero de 2026 o cómo aplica la restricción en la CDMX y Edomex.

Debido a la mala calidad del aire reportada en la mayoría de las estaciones de monitoreo del SIMAT, se ha tenido que aplicar el Doble No Circula desde el viernes pasado hasta este lunes, lo cual ha afectado a más carros de lo habitual con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes.

Por ello, es importante que los automovilistas estén pendientes de cómo funciona el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para evitar ser multados en caso de que la terminación de placas, holograma y engomado de su carro no tenga permitido circular en CDMX y Estado de México.

¿Activan Doble Hoy No Circula el 17 de febrero 2026?

Debido a que la Fase 1 de contingencia ambiental continúa en la CDMX y Edomex, el Doble No Circula mañana 17 de febrero de 2026 podría aplicarse, sin embargo hasta el momento esto no está confirmado, ya que el anuncio oficial se dará a conocer en la tarde de este lunes.

Noticia relacionada. ¿Qué Autos Verifican en Febrero 2026 en CDMX y Edomex? Calendario de Verificación Vehicular

De esta manera, se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación continúan y será necesario tomar mayores medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplica el Doble No Circula mañana 17 de febrero 2026?

En caso de que se mantenga la Contingencia Ambiental, este martes no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los vehículos con holograma 2 .

. Autos con holograma 1 y terminación de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 7 y 8 .

y terminación de . Carros con holograma 0 y 00 , engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8 .

, engomado y terminación de . Vehículos con placas foráneas no circulan, aquí te decimos cuáles son.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Noticia relacionada. Costo de Verificación en CDMX 2026: ¿Cuál Es Su Precio a partir del 1 de Febrero por Nueva UMA?

¿Cómo funciona el No Circula 17 de febrero 2026 sin contingencia?

Si la contaminación disminuye y se suspende la contingencia ambiental este lunes, el Hoy No Circula mañana 17 de febrero 2026 operará de manera normal, por lo que solo afectará a autos con los siguientes elementos:

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8

En ambos casos, si se aplica el Doble No Circula o si opera de forma normal, el horario del programa de Sedema entra en vigor desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

Historias recomendadas