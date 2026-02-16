¿Hay Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire este 16 de Febrero en CDMX

Este lunes 16 de febrero de 2026, te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX), luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó anoche que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Sabías qué?

El ozono se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente, aunado a la radiación solar y poca ventilación.

Puede llegar fácilmente a las vías aéreas intratorácicas, extenderse hacia los alveolos pulmonares y generar efectos dañinos en las personas.

Por ello, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México, y te brindamos los detalles sobre la contingencia ambiental hoy.

La dependencia encargada de informar sobre la calidad del aire es la Dirección de Monitoreo Atmosférico, que cada hora brinda un reporte y muestra un mapa que puedes consultar aquí.

Video: ¿Qué Autos No Circulan Hoy Lunes 16 de Febrero por Contingencia Ambiental en CDMX?

¿Sigue la contingencia ambiental hoy?

En su boletín de las 20:00 horas del domingo 15 de febrero, la CAMe informó que continúa la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica, con la finalidad de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el día de mañana, lunes 16 de febrero del 2026”, informó.

Y es que de acuerdo con la CAMe, hoy se mantendrá el sistema anticiclónico en el centro del país y seguirá provocando estabilidad atmosférica, así como cielo despejado la mayor parte del día y viento débil.

“Con estas condiciones se presentará acumulación de los contaminantes y formación de ozono, registrándose concentraciones dentro del rango de Mala a Muy Mala calidad del aire”, alertó.

Noticia relacionada: ¿A Qué Hora Anuncian si Sigue la Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¿Cómo está la calidad del aire?

Este lunes, la Dirección de Monitoreo Atmosférico reportó la calidad del aire de la siguiente manera en las alcaldías de la CDMX y diversos municipios del Estado de México.

Lo anterior de acuerdo con el mapa e índice de cinco niveles que establece cómo está el aire:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto

06:00 horas

Calidad mala ( naranja ) en CDMX: Xochimilco

) en CDMX: Calidad aceptable (amarillo): Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán y Tlalpan

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb