En la Ciudad de México Celebran la Llegada del Año Nuevo Chino, Año del Caballo de Fuego

Con la quema de cohetes y el lanzamiento de fuegos artificiales, el Barrio Chino de la Ciudad de México, despide el Año de la Serpiente y da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego.

Al respecto Ángel Calderón, un músico, indicó:

Es para rechazar las malas vibras, las envidias, para que al negocio le vaya bien, todos son rítmicos es para que haya alegría, para que todo lo malo se vaya, es la quema de cohetes para espantar a los malos espíritus

Leones y dragones bailan afuera de los negocios para traer prosperidad.

Carlos Alejandro, un danzante, explicó el significado de su atuendo y la celebración:

Para mí, significa amor al arte, es para repeler las malas vibras por eso tiene el espejo y el cuerno para repeler las malas vibras, cuando me acarician es suerte

La madre de Pamela es china. Hoy toda su familia espera la llegada del año nuevo, abriendo las puertas de su negocio a leones y dragones, decorando con objetos rojos y preparando la cena de bienvenida.

Pamela Yein, comerciante, explicó el significado de los adornos:

Siempre se ponen adornos rojos porque el rojo no le gusta a los malos espíritus, se danzan el león y los dragones para abrir camino al dios de la riqueza, el dios de la cocina, a toda la abundancia que trae el caballo, el tambor llama a que bajen deidades del cielo

Adrián Suárez, esposo de Pamela, explicó su emoción:

Para empezar bien y dejar todo lo malo atrás y empezar con abundancia y prosperidad, es una pasión y un gusto, nuestros hijos danzan de leones, para mí es una emoción como mexicano porque seguimos la tradición de mi esposa y es un buen augurio

Año del Caballo de Fuego

La mañana de este martes 17 de febrero, entra el nuevo año, el Año del Caballo de Fuego.

“El caballo de fuego es uno de los animales más importantes de los 12 animales del Zodiaco, el caballo representa fama, éxito y reconocimiento todo se propaga como el fuego”, explicó Pamela Yein.

En el Barrio Chino ubicado en el corazón de la Ciudad de México, ya se venden todo tipo de artículos conmemorativos, desde llaveros y calendarios, hasta los tradicionales sobres rojos.

De los cuales Areli, una comerciante, explica su significado:

En el sobre rojo se puede meter dinero real o en este caso la simulación del billete, puede ser un dólar, un millón, cien que es el de la suerte, un dólar, en la cena, de regalo, a los amigos a la familia, y se dice que lo que regalas, recibes

Cena

En la cena de bienvenida del Año Nuevo Chino debe comerse arroz y un platillo del cielo, de la tierra y del mar, no deben usarse cuchillos ni tenedores.

Los festejos en la Ciudad de México se extenderán hasta el próximo fin de semana.

