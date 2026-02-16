Regidora de la Manzanilla de la Paz fue Asesinada por Asfixia; Pablo Lemus Habla del Feminicidio

Afirman que murió por asfixia y no por estrangulamiento la regidora de La Manzanilla de la Paz, Blanca Estela Álvarez, quien fue localizada sin vida en su vehículo la madrugada del viernes 13 de febrero.

El gobernador Pablo Lemus informó que a simple vista no se apreciaban huellas de violencia en el cuello, y los resultados forenses arrojaron que la muerte fue por asfixia.

No se le veían huellas en el cuello, no fue un estrangulamiento, fue una asfixia. Por eso no se le notaban huellas de violencia. Lo que quiero decir es que muy probablemente la asfixiaron con una almohada y por ello no se le veían huellas de violencia. Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco

De acuerdo con el mandatario estatal, la necropsia de ley confirmó que se trató de un feminicidio. El agresor, además, alteró la escena del crimen.

Su feminicida después la llevó a la camioneta, la puso en una posición como si estuviera manejando, le puso el cinturón de seguridad y, bueno, pues ya la necropsia nos arrojó que por supuesto esto había sido feminicidio. Vamos a dar muy pronto con el culpable, se los aseguro. Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco

¿Cuales son los avances en la investigación del feminicidio de la regidora?

Lemus Navarro informó que la Fiscalía del Estado tiene avances importantes en la investigación, incluyendo las huellas dactilares del agresor.

El gobernador evitó dar detalles de las lesiones en los brazos presuntamente ocasionadas con aguja, porque consideró que sería ir en contra de la dignidad y la memoria de la regidora, de quien dijo no tenía amenazas de muerte previas.

La regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz fue localizada sin vida dentro de su vehículo, ubicado en una brecha del mismo municipio.

