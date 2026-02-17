Desalojan a 500 Alumnos de la UAM Cuajimalpa por Amenaza de Bomba

Este martes, 17 de febrero de 2026, se activó un protocolo de seguridad en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa, ubicada en Cerrada 16 de Septiembre número 28, colonia Las Tinajas, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

Personal de la institución educativa reportó el hallazgo de un posible artefacto explosivo en los sanitarios del cuarto piso del plantel. El objeto consistía en cilindros conectados con cables y una pila, acompañados de un mensaje escrito.

Amenaza con exigencia laboral

Junto al artefacto se encontró una nota con el siguiente texto:

¿Creen poder desactivar esta bomba casera? Estamos cansados y exigimos aumento salarial y hay 4 artefactos más de estos

Ante la situación, las autoridades procedieron al desalojo de 500 alumnos que se encontraban en el plantel educativo. Patrullas de sector arribaron al lugar para acordonar la zona, mientras que personal de Protección Civil y médicos de la Escuela de Rescate Urbano y Médico (ERUM) se presentaron para brindar apoyo.

Grupo Zorros descarta peligro

El personal de campo notificó al grupo especializado Zorros, quienes acudieron al campus universitario para realizar la búsqueda de los cuatro artefactos adicionales mencionados en la amenaza.

Tras la revisión exhaustiva de las instalaciones, las autoridades correspondientes determinaron que era seguro retomar las actividades de manera normal. La universidad procedió al reingreso conforme a las indicaciones de protección civil y personal de vigilancia.

Autoridades agradecen colaboración

En un comunicado dirigido a la comunidad de la Unidad Cuajimalpa, las autoridades universitarias señalaron:

Agradecemos la comprensión, paciencia y colaboración de toda la comunidad ante esta situación, y refrendamos nuestro compromiso para salvaguardar la integridad de la comunidad de la Unidad Cuajimalpa

El mensaje también recordó que "la construcción de espacios seguros es una responsabilidad colectiva que implica la participación de todas y todos". La institución firmó el comunicado como "Casa abierta al tiempo".

Las actividades académicas se reanudaron en el plantel tras confirmarse que no existía riesgo real para la comunidad universitaria.

