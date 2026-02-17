Se Mantiene Contingencia Ambiental Hoy 17 de Febrero 2026; Así Queda el Doble Hoy No Circula

Este martes, 17 de febrero de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La CAMe informó que esta medida es con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Noticia relacionada: ¿Aún Hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula? Así Está la Calidad del Aire este Martes

Se informó que persiste la influencia anticiclónica sobre el centro del país, lo cual mantendrá condiciones cálidas y con baja humedad, así como con temperatura máxima entre 28 y 29 Celsius. La radiación solar seguirá siendo intensa y en combinación con el viento débil que se prevé durante la mañana e inicios de la tarde, favorecerá la acumulación de precursores de ozono y la formación de este contaminante, que se suma a un incendio registrado hoy en el municipio de Nezahualcóyotl.

Video: Así se Ve Desde el Aire el Enorme Incendio de Pastizal en Neza en Plena Contingencia

Noticia relacionada: Suspenden Clases en Prepa 2 de la UNAM: Humo de Incendio en Nezahualcóyotl Afecta la CDMX

Doble hoy no circula por contingencia ambiental

Recuerda que este martes 17 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar