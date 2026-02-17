Suspenden Clases en Prepa 2 de la UNAM: Humo de Incendio en Nezahualcóyotl Afecta la CDMX

Las clases en la Escuela Nacional Preparatoria número 2, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fueron suspendidas la mañana de hoy, 17 de febrero de 2026, por el intenso humo generado por un fuerte incendio de pastizales en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La ENP 2 “Erasmo Castellanos Quinto” emitió un comunicado en el que avisó sobre la medida, luego del humo que afecta desde las primeras horas de este martes a la zona oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Prepa 2 suspende clases

En su mensaje, indicó que el humo afecta el área donde se encuentra el plantel educativo, en la colonia Lic. Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco.

Se informa a la comunidad que, derivado de un incendio de pastizales, se ha generado la presencia de columnas de humo en la zona oriente de la Ciudad de México, mismas que también afectan el área donde se ubica nuestro plantel.

Añadió que en atención de esa situación y considerando la contingencia ambiental actualmente activa, se determinó la suspensión de actividades académicas y administrativas este 17 de febrero de 2026.

También pidió a la comunidad del plantel seguir los protocolos de seguridad, así como estar atentos a los comunicados que publicará la ENP 2 por los medios oficiales para informar sobre el retorno a las actividades.

Incendio en Bordo de Xochiaca

Este martes, el Valle de México amaneció con un fuerte incendio de pastizales en Nezahualcóyotl, lo que ha generado enormes columnas de humo en plena contingencia ambiental.

Usuarios de redes sociales reportaron el intenso olor a quemado y señalaron que la columna de humo era visible desde varios puntos del Edomex, así como como las alcaldías Gustavo A. Madero (GAM), Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

El incendio se registró aproximadamente a las 05:00 horas en la parte del Bordo de Xochiaca y la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios, en la zona del Lago de Texcoco.

En ese punto, el fuego comenzó a consumir pastizal así como la basura acumulada en el perímetro, y las llamas siguieron extendiénse las siguientes horas.

