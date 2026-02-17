¿Aún Hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula? Así Está la Calidad del Aire este Martes

Este martes 17 de febrero de 2026, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), pues es uno de los parámetros que indica si pudiera prolongarse por más tiempo la contingencia ambiental en el Valle de México.

¿Sabías qué?

El índice de la calidad del aire está integrado por cinco niveles, que señalan además cuál es el riesgo a la salud.

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

¿Hay contingencia ambiental este 17 de febrero?

Este martes sí continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Anoche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener la medida, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Y es que según el pronóstico meteorológico, este martes el sistema anticiclónico continuará generando estabilidad atmosférica sobre el Valle de México.

Además, dominará cielo despejado, alta radiación solar y habrá temperatura máxima de hasta 27 grados Celsius. Mientras que el viento seguirá siendo débil hasta media tarde.

Por esas condiciones meteorológicas, la CAMe pronosticó que las concentraciones de ozono llegarán al rango de Muy Mala calidad del aire, de acuerdo con el Índice Aire y Salud.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Ante este panorama, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México.

La dependencia encargada de informar sobre la calidad del aire es la Dirección de Monitoreo Atmosférico, que cada hora brinda un reporte y muestra un mapa que puedes consultar aquí.

06:00 horas

Calidad del aire mala (naranja): Alcaldías Xochimilco y Coyoacán. Municipios de Coacalco, Tultepec, Tonanitla y Nextlalpan

Alcaldías Xochimilco y Coyoacán. Municipios de Coacalco, Tultepec, Tonanitla y Nextlalpan Calidad del aire aceptable (amarillo): Alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Tláhuac. Municipios de Tlalnepantla, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

