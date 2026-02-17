¿Por Qué Huele a Quemado en CDMX Hoy? Esta Sería la Causa

Este martes 17 de febrero de 2026, miles de habitantes de la Ciudad de México amanecieron con un intenso olor a quemado.

La combinación de factores documentados por las autoridades ambientales apunta a una causa probable: los incendios activos en la zona oriente del Valle de México, en plena contingencia ambiental atmosférica por ozono.

El humo ya tiene consecuencias concretas: la UNAM suspendió clases en su Preparatoria 2 por el impacto directo del humo en el plantel.

Humo desde el amanecer: el incendio que llegó a CDMX

Desde las primeras horas del martes, un incendio de pastizales se registró en el Bordo de Xochiaca y en los alrededores de la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios, en la zona del Lago de Texcoco, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

El fuego consumió pastizal y basura acumulada en el perímetro, generando densas columnas de humo negro que se desplazaron hacia la zona oriente de la Ciudad de México, dejando calles sin visibilidad en los alrededores.

En redes sociales, usuarios reportaron el olor y las columnas de humo visibles desde las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez.

La contingencia que ya estaba activa

El escenario se agravó porque el Valle de México ya se encontraba bajo una Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono, declarada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Según un comunicado, emitido a las 10:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó que persiste una influencia anticiclónica sobre el centro del país, con condiciones de calor, baja humedad y temperatura máxima de entre 28 y 29 grados Celsius.

A ese panorama se suman vientos débiles durante la mañana e inicio de la tarde, radiación solar intensa y, precisamente, las plumas de humo de los incendios en Texcoco y Nezahualcóyotl que, según el mismo boletín, han impactado la ciudad desde el amanecer.

Las autoridades pronostican calidad del aire de Mala a Muy Mala con base en el Índice AIRE y SALUD para este día.

