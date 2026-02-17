Sheinbaum Enviará Nota Diplomática a Reino Unido por Asilo a Karime Macías

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes, 17 de febrero de 2026, que enviará una nota diplomática a Reino Unido, luego de que presuntamente se le otorgó asilo político a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo que frena su extradición a México.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum cuestionó los recursos con los que Karime Macías mantiene su lujoso estilo de vida en Reino Unido.

Esta persona que lleva viviendo bastante tiempo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues de dónde, hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y corrupción, pues cómo es posible que le den asilo. Entonces, sí estamos enviando una nota con este posicionamiento, de extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos.

Karime Macías está acusada por un millonario desvío de recursos

La presidenta recordó que Karime Macías está acusada por un millonario desvío de recursos en agravio del DIF estatal y pidió que se mostrara el famosos cuaderno de la abundancia.

Hay que recordar de esta persona, Karime Macías, esposa de Javier Duarte, no sé si se acuerdan porque habrá quien no lo recuerdan, había un bodega donde tenían guardada cantidad de cosas, incluso hasta Mexicanos por la Corrupción hizo un documento en donde habla de un desvío de 415 millones de pesos, en su momento, y esta mujer tenía un cuaderno, no sé si se acuerdan... Sí merezco abundancia, la esposa del gobernador, imagínense, la esposa de un gobernador, repitiendo, porque luego se olvidan de los que fue el PRIAN, fue porque, sigue existiendo, pero muy disminuido.

