Sheinbaum Niega que Libros de Texto de la SEP Se Tengan que Rehacer tras Salida de Marx Arriaga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se tengan que volver hacer, luego de la salida de Marx Arriaga, quien era titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

En la conferencia mañanera de hoy, 17 de febrero de 2026, la presidenta Sheinbaum precisó que los libros de texto de la SEP serán enriquecidos.

Los libros de texto están bien hechos; Marx Arriaga hizo un gran trabajo.

Información en desarrollo...

Con información de N+.

RMT