SEP Anuncia Hoy a Nadia López García Como Sucesora de Marx Arriaga en Materiales Educativos

Este lunes, 16 de febrero de 2026, autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dieron a conocer que Nadia López García será la sucesora de Marx Arriaga en la Dirección General de Materiales Educativos, mientras el funcionario destituido permanece en su oficina tras más de 70 horas de haber sido notificado de su separación del cargo.

La situación ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum revelara en conferencia mañanera la existencia de diferencias con Arriaga respecto a modificaciones en los libros de texto gratuitos.

A 71 horas aproximadamente de haber sido notificado de la separación del cargo. N+ constató que la mañana de este lunes, Marx Arriaga sigue atrincherado en su oficina ubicada en el 6º piso de las instalaciones de la SEP al sur de la Ciudad de México.

Desencuentro por actualización de contenidos educativos

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo explicó que hubo un primer desencuentro con Marx Arriaga debido a su postura sobre los materiales educativos.

"No estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros", reveló la mandataria al referirse a la posición del ahora exfuncionario.

La presidenta detalló que desde la Subsecretaría de Educación Básica se acordó incorporar diversos temas a los libros de texto, entre ellos, la inclusión de mujeres en la historia. Sheinbaum argumentó que la mayor parte de los libros de historia incluyen a los héroes, pero no a las heroínas, modificación en la que Arriaga no estuvo de acuerdo.

Gobierno ofreció alternativas al funcionario destituido

Sheinbaum Pardo informó que a Marx Arriaga se le presentaron varias opciones tras su separación del cargo, incluyendo la posibilidad de permanecer en el Gobierno federal o asumir un puesto consular.

La mandataria enfatizó el reconocimiento al trabajo de Arriaga, quien destinó tiempo considerable a la elaboración de los libros junto con un grupo de profesoras y profesores. Describió el trabajo realizado como extraordinario y destacó la defensa que hizo de los materiales educativos.

Sin embargo, aclaró que todo contenido educativo requiere actualizaciones y mejoras, considerando el modelo de la nueva escuela mexicana impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Forma de notificación genera desacuerdo presidencial

La presidenta de México expresó su desacuerdo con la manera en que se notificó a Marx Arriaga sobre su destitución. Aclaró que, según los videos disponibles, no hubo intervención policial en su contra durante el proceso.

N+ pudo constatar que Arriaga continúa en su oficina ubicada en el sexto piso del edificio de la SEP, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Sheinbaum dijo esto sobre la calidad de los libros de texto

Sheinbaum Pardo envió un mensaje a los padres de familia afirmando que los libros de texto gratuitos están en condiciones adecuadas, pues fueron elaborados de manera integral con maestras y maestros.

"Los libros de texto no son patrimonio de una persona", señaló la presidenta durante la conferencia mañanera, según registro de N+.

Agregó que siempre existen aspectos susceptibles de incorporación y mejora en los materiales educativos, reiterando que son perfectibles dentro del marco de la transformación educativa.

