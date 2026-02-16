Vinculan a Proceso a Gaby ‘N’, Enfermera que Arrastró y Mató al Motociclista Roberto Hernández

Este lunes, 16 de febrero de 2026, Gaby ‘N’ fue vinculada a proceso, acusada de homicidio calificado en agravio de Roberto Hernández, un motociclista al que atropelló y arrastró cerca de dos kilómetros en calles de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), lo que provocó que perdiera la vida.

El juez determinó que la acción realizada por Gaby 'N' fue con saña, pues, a pesar de que sabía que arrastraba a Roberto, no se detuvo.

Video: Vinculan a Proceso a Gaby ‘N’: Podría Pasar Hasta 50 Años de Prisión

Noticia relacionada: Causa Baja de Hospital Juárez Enfermera Gaby ‘N’ por Abandono de Empleo, Luego de Estar Prófuga.

Gaby 'N' seguirá recluida en penal de Santa Martha

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y la mujer continuará detenida en el penal femenil de Santa Martha.

Durante la audiencia, Gaby 'N' no realizó ninguna declaración. Podría alcanzar hasta 50 años de prisión, en caso de ser declarada culpable.

Cabe recordar que la víctima de 52 años, circulaba en una motocicleta cuando fue impactada por un vehículo en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el impacto, el automóvil continuó su marcha y arrastró a Roberto Hernández varios metros, lo que provocó su fallecimiento.

Con información de N+

