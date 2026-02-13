Causa Baja de Hospital Juárez Enfermera Gaby ‘N’ por Abandono de Empleo, Luego de Estar Prófuga

Gaby ‘N’, enfermera especialista C, quien estuvo prófuga de la justicia y que es acusada de atropellar y privar de la vida a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, incumplió con su contrato laboral con el Hospital Juárez de México y, debido a su ausencia injustificada, causó baja de la institución.

En un oficio se notificó la resolución, cuyos documentos fueron fijados en el portón del domicilio de la implicada, ubicado en la colonia Ciudad Lago, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

El aviso refiere la determinación respecto a su estatus laboral y señala que, para las autoridades hospitalarias, Gaby ‘N’ incurrió en abandono de empleo.

El próximo lunes, un juez de control determinará si la mujer es vinculada a proceso, luego de que fue detenida en el estado de Oaxaca y trasladada a la Ciudad de México, tras varias semanas de permanecer prófuga de la justicia.

Incidente

Gaby 'N’ es acusada de atropellar y matar al motociclista Roberto Hernández, el pasado 3 de enero de 2026, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

La víctima de 52 años, circulaba en una motocicleta al momento de ser impactado por el auto, en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente.

Tras el impacto, el automóvil no detuvo la marcha y arrastró a Roberto Hernández varios metros, lo que provocó su muerte.

