¿Quién Es Nadia López García, Nueva Directora General de Materiales Educativos de la SEP?

Luego de anunciarse que Nadia López García fue nombrada nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, en N+ te decimos quién es.

Nadia López García es una reconocida pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales.

Nadia López García agrade invitación a Sheinbaum y a Delgado

La funcionaria agradeció la invitación que le realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario Mario Delgado Carrillo para sumarse a la SEP. Así lo expresó en sus redes sociales la tarde de hoy 16 de febrero de 2026.

Con información de N+

HVI