Sheinbaum Revela Desencuentro con Marx Arriaga por Libros de Texto Gratuitos de la SEP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló hoy, 16 de febrero de 2026, sobre la salida de Marx Arriaga como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la conferencia mañanera de este lunes, Sheinbaum Pardo reveló que hubo un primer desencuentro con Marx Arriaga porque “no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros” de texto gratuitos de la SEP y afirmó que “los libros siempre son perfectibles”.

Ante esta situación, la mandataria dijo que a Arriaga se le ofreció la posibilidad de quedarse en el Gobierno federal y se le ofreció un Consulado.

Con información de N+.

RMT