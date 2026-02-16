Marx Arriaga Sigue Atrincherado en su Oficina de la SEP

N+ pudo constatar hoy, 16 de febrero de 2026, que Marx Arriaga sigue atrincherado en su oficina de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a más de 70 horas de que fue notificado sobre cambios en la Dirección General de Materiales Educativos.

Arriaga fue captado por N+ al interior de su oficina, ubicada en el sexto piso del edificio de la SEP, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

A 71 horas aproximadamente de haber sido notificado de la separación del cargo. N+ constató que la mañana de este lunes, Marx Arriaga sigue atrincherado en su oficina ubicada en el 6º piso de las instalaciones de la SEP al sur de la Ciudad de México. En la mañanera, la presidenta… pic.twitter.com/Ug9weBUnzQ — NMás (@nmas) February 16, 2026

Noticia relacionada: Se Ofreció a Marx Arriaga Representar a México en País de AL Antes de Destitución: Delgado

En contexto: El viernes, 13 de febrero de 2026, la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la SEP notificó a Marx Arriaga que la plaza como titular de la Dirección General de Materiales Educativos tendrá un cambio a la modalidad de libre designación, a partir del 15 de febrero.

El viernes, 13 de febrero de 2026, la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la SEP notificó a Marx Arriaga que la plaza como titular de la Dirección General de Materiales Educativos tendrá un cambio a la modalidad de libre designación, a partir del 15 de febrero. Por lo tanto, la Dirección General de Materiales Educativos quedó a disposición de la SEP para hacer un nuevo nombramiento, que se prevé sea anunciado hoy.

Sin embargo, Marx Arriaga aseguró que no dejará el cargo hasta que le mostraran un oficio, por lo que se atrincheró en su oficina.

Video: Caso Marx Arriaga: Los Errores en los Libros de Texto de la SEP

Sheinbaum confirma desencuentro con Arriaga

Este lunes, en la conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que hubo un desencuentro con Marx Arriaga por el cambio de contenido en los libros de texto gratuitos de la SEP, para agregar a las mujeres en la historia.

Arriaga no estuvo de acuerdo con la medida y la presidenta Sheinbaum afirmó que “los libros de texto no son patrimonio de una persona”.

La mandataria señaló que “el movimiento de Transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la nueva escuela mexicana y lo que impulsó el presidente López Obrador”.

Sheinbaum aclaró que a Arriaga se le ofrecieron varias opciones, entre ellas, seguir en el Gobierno o un Consulado.

Video: Sheinbaum Habla sobre el caso de Marx Arriaga

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT