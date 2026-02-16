Temblor en México Hoy 16 de Febrero 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Lunes

Este lunes, 16 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

Temblores hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 15 de febrero se han registrado 6,931 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 00:59 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 44 kilómetros al noreste de Mapastepec, Chiapas, a 173 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 44 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS 16/02/26 00:59:55 Lat 15.73 Lon -92.61 Pf 173 km pic.twitter.com/8y8mi1RPtd — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 16, 2026

¿En qué casos no suena la alerta sísmica?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la alerta sísmica se activa oficialmente con sismos de magnitud cercana a 6 y se transmite a través de los altavoces distribuidos en las 16 alcaldías.

Estos son los casos en los que no suena la alerta sísmica:

Cuando la estimación inicial de los sensores determina que la magnitud del sismo no supera los rangos de alertamiento.

Cuando son sismos lejanos a las ciudades, las ondas sísmicas se atenúan conforme se propagan llegando a ser imperceptibles. SASMEX puede alertar a los lugares más cercanos al epicentro y descartar los lejanos.

Cuando un sismo se presenta lejos de los sensores, sus ondas pueden ser monitoreadas como muy pequeñas o incluso podrían no detectarse.

En el caso de sismos locales no se activa la Alerta Sísmica, debido a la proximidad del epicentro, por lo que no hay tiempo de alertamiento.

