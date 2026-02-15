Terremoto de Magnitud 6 Sacude a las Islas Kuriles

Un terremoto de magnitud 6 sacudió las aguas de las Islas Kuriles de Rusia durante la mañana de este domingo 15 de febrero de 2026, según información proporcionada por el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ, por sus siglas en alemán).

El movimiento telúrico se registró en la región insular ubicada en el océano Pacífico, territorio que forma parte de la Federación Rusa y que históricamente presenta actividad sísmica debido a su posición geográfica.

El Centro Alemán de Investigación en Geociencias determinó que el terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

El monitoreo del terremoto en las Islas Kuriles

El Centro Alemán de Investigación en Geociencias mantiene sistemas de vigilancia sísmica que permiten detectar y medir terremotos en diversas regiones del planeta. El reporte disponible no incluye información sobre daños materiales, afectaciones a la población o emisión de alertas de tsunami en la región.

Con información de Reuters.

CT