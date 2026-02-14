Se Ofreció a Marx Arriaga Representar a México en País de AL Antes de Destitución: Delgado

El secretario de Educación, Mario Delgado, aseguró que antes de la destitución de Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos, se le ofreció otro cargo dentro del gobierno federal o la representación de México en algún país de Latinoamérica, esto ante el desacuerdo del funcionario con cambios en libros de texto.

Luego de que se confirmara que Arriaga quedó cesado de su puesto en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el titular de la dependencia explicó cómo se dio la salida y aseguró que ya habían dialogado de su futuro político.

Platiqué con él el 28 de enero. Le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas de la construcción del movimiento, que le pedíamos poder hacer una renovación. Él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara ni una sola coma a los libros, porque, desde su punto de vista, eso atentaba contra el legado del obradorismo. Yo creo que no hay nada más importante pra fortalecer el legado del obradorismo, que fortalecer la educación

No estuvo de acuerdo en eso. Se le planteó la posibilidad; hace unos meses le había planteado que representara a nuestro país en un país latinoamericano, cosa que también rechazó.

Video: SEP Confirma que Marx Arriaga Fue Cesado Como Director General de Materiales Educativos

En entrevista, Delgado también reconoció la labor de Arriaga, al encabezar la elaboración de materiales didácticos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con la construcción de lo que llamó "la nueva escuela mexicana".

Sin embargo, puntualizó que Arriaga estaba en contra de los cambios, entre los que habló de incluir la relevancia de las mujeres en la historia, así como ampliar la traducción a idiomas de pueblos originarios.

Hay que considerar al libro como un instrumento vivo, que para fortalecer la nueva escuela mexicana, es importante su actualización, incorporación de nuevos contenidos, pero eso no significa que se esté desvirtuando el objetivo esencial; ese lo tenemos muy claro y queremos fortalecerlo.

El titular de la SEP aseguró que llegaron a un acuerdo en el que, si Arriaga no presentaba su renuncia antes del 15 de febrero, sugirió que procedieran legalmente para hacer el prcedimiento administrativo.

No hay ningún cese, no hay ninguna sanción, no hay ningún desalojo. La notificación que ocurrió, muy mal instrumentada, por cierto, porque la persona que notifica no debió de haber solicitado en ningún momento el apoyo de personal de resguardo, porque estamos hablando de que estamos entre compañeros.

Por ello, Delgado Carrillo afirmó que solicitarán que se investigue quién solicitó el apoyo de personal de resguardo, decisión que calificó como "excesiva".

Tendrá que haber consecuencias

