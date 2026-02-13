Destituyen a Marx Arriaga, Director de Materiales Educativos de la SEP; Acusa Despido Ilegal

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que fue separado de su cargo Marx Arriaga Navarro, como director de materiales educativos de dicha dependencia, así lo oficializó a través de una tarjeta informativa la tarde de este viernes 13 de febrero de 2026. Por su parte, el funcionario federal acusó que su despido ocurrió de forma ilegal.

En el breve texto informativo se explicó que hoy se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación. Así es como se informó:

En consecuencia, dicha Dirección General queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026. La SEP reitera que este procedimiento es de carácter administrativo y se realiza con estricto apego a la normatividad aplicable

Previo a esta información, Marx Arriaga Navarro, denunció un intento de desalojo de su oficina con el apoyo de elementos de seguridad; así lo dio a conocer en conferencia de prensa.

Previamente, a través de sus redes sociales, compartió un video donde se le observa retar a las autoridades a esposarlo.

A través de videos en redes sociales, Marx Arriaga difundió el momento en el que policías de la CDMX y un funcionario de la SEP le dicen que desaloje el inmueble localizado en avenida Universidad 1200.

También se escucha que Marx Arriaga encara a un policía para preguntarle si lo van a esposar:

Quieren esposar a quien hizo los Libros de Texto Gratuito, adelante

A las 17:00 horas realizó una conferencia de prensa para compartir su postura ante lo acontecido, en donde asegura que su despido es ilegal, y que no dejará el cargo hasta que se le notifique mediante un oficio.

¿Quién es Marx Arriaga Navarro?

Esta es la trayectoria de Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A partir de 2019 , fue titular de la Dirección General de Bibliotecas en la Secretaría de Cultura.

, fue titular de la Dirección General de Bibliotecas en la Secretaría de Cultura. En febrero de 2021 , se hizo cargo de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

, se hizo cargo de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Realizó la tarea de elaborar el plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y editar los libros de texto gratuitos para los 23.3 millones de estudiantes que cursan la educación básica.

